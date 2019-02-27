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Появилось видео ликвидации боевиков в Нальчике

27 Февраля 2019 в 12:58

Национальный антитеррористический комитет РФ опубликовал видео спецоперации по нейтрализации в Нальчике троих боевиков, которые планировали осуществить террористический акт.


Как подчеркнули в НАК, экстремистам, засевшим в доме в частном секторе было предложено сдаться. Однако они отказались сложить оружие и открыли огонь по силовикам, отмечает РЕН ТВ.

В итоге, спецоперация в столице Кабардино-Балкарии закончилась ликвидацией трех бандитов, пострадавших среди силовиков и мирных жителей нет, отмечает «Свободная пресса». В районе вводился режим контртеррористической операции. Личности террористов уже установлены.


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