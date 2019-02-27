Появилось видео ликвидации боевиков в Нальчике

Национальный антитеррористический комитет РФ опубликовал видео спецоперации по нейтрализации в Нальчике троих боевиков, которые планировали осуществить террористический акт.
Как подчеркнули в НАК, экстремистам, засевшим в доме в частном секторе было предложено сдаться. Однако они отказались сложить оружие и открыли огонь по силовикам, отмечает РЕН ТВ.
В итоге, спецоперация в столице Кабардино-Балкарии закончилась ликвидацией трех бандитов, пострадавших среди силовиков и мирных жителей нет, отмечает «Свободная пресса». В районе вводился режим контртеррористической операции. Личности террористов уже установлены.