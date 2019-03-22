Появилось видео, как грузовик раздавил такси в Москве

Видео смертельного дорожно-транспортного происшествия в Москве, в результате которого грузовик раздавил такси, появилось в интернете. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как отмечает Телеканал «360» , на кадрах видно, как фура Scania, груженая песком, проехала на запрещающий сигнал светофора, и снесла на перекрёстке легковой автомобиль, после чего завалилась боком на него. Таксист и пассажир погибли на месте.

Это случилось в пятницу, 22 марта на пересечении Литовского бульвара и Ясногорской улицы в районе Ясенево, на юго-западе Москвы. РИА ФАН публикует видео момента аварии.

По данным столичного департамента транспорта, масса грузовика почти в два раза превышала разрешённый уровень загрузки, передает «РИА Новости».