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Появилось видео, как грузовик раздавил такси в Москве

22 Марта 2019 в 20:16
Появилось видео, как грузовик раздавил такси в Москве

Видео смертельного дорожно-транспортного происшествия в Москве, в результате которого грузовик раздавил такси, появилось в интернете. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как отмечает Телеканал «360», на кадрах видно, как фура Scania, груженая песком, проехала на запрещающий сигнал светофора, и снесла на перекрёстке легковой автомобиль, после чего завалилась боком на него. Таксист и пассажир погибли на месте.

Это случилось в пятницу, 22 марта на пересечении Литовского бульвара и Ясногорской улицы в районе Ясенево, на юго-западе Москвы.  РИА ФАН публикует видео момента аварии.

   

По данным столичного департамента транспорта, масса грузовика почти в два раза превышала разрешённый уровень загрузки, передает «РИА Новости».

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