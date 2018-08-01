Появилось видео аварии машины футболиста Смолова

В интернете опубликовано видео с места дорожной аварии с участием автомобиля, который принадлежит нападающему сборной России по футболу и клуба «Краснодар» Федора Смолова. Элитный спортивный автомобиль, стоимостью не менее 9 миллионов рублей, врезался в ограждение на Ставропольской улице Краснодара в ночь на 1 августа.





Сначала высказывалась версия, что за рулём был сам спортсмен. Однако, как сообщил Телеканал 360 со ссылкой на друзей Федора, машиной управлял его знакомый, который покинул место ДТП. Полиция сейчас проводит проверку по факту аварии, которая не была официально зарегистрирована.