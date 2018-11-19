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Появились фото новых плацкартных вагонов РЖД

19 Ноября 2018 в 07:50
Появились фото новых плацкартных вагонов РЖД

Появились фото новых, более комфортных для пассажиров  плацкартных вагонов РЖД, которые планируется запустить в 2019 году.  

На снимках, опубликованных «РИА Новости», полки для пассажиров выглядят как диваны с подголовниками, каждое место оборудовано шторкой наподобие жалюзи, которую в любой момент можно закрыть и получить полностью изолированное пространство.

Внутри вагонов созданы модульные пространства, новый дизайн предусматривает наличие электрической розетки и USB-разъемов, а также освещение для каждого пассажирского места, отмечает RT.

Напомним, что о новых плацкартных вагонах рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров в начале октября. Президент РЖД пояснил, что среди рассматриваемых вариантов есть места капсульного типа, которые бы предоставляли пассажирам индивидуальное пространство, а также «пространства-трансформеры», в которых каждый путешественник мог бы формировать свое место для поездки. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен заявил в эфире НСН, что полностью отказаться от полок в плацкартных вагонах не удастся.

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