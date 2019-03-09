Появилась информация о съемках сериала «Властелин колец»

Компания Amazon раскрыла время действия сериала «Властелин колец», который снимает по одноименному роману Джона Рональда Роэла Толкина.

Картина будет разворачиваться во вторую эпоху, когда существовало королевство Нуменор, были созданы кольца власти, состоялось возвышение, а затем падение Саурона. Подробности сюжетной линии компания хранит в тайне.

Сценаристами проекта являются Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн. Большая часть действия развернется до начала событий «Братства кольца» и расскажет о не экранизированных еще историях о Средиземье.

Amazon наметил выход первого из пяти запланированных сезонов в 2020 году, сообщают Известия.

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