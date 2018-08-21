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Повстанцы нанесли ракетный удар по Кабулу

21 Августа 2018 в 09:35
Повстанцы нанесли ракетный удар по Кабулу

Ракетный удар нанесён по президентскому дворцу в Афганистане. Инцидент произошёл в тот момент, когда глава страны Ашраф Гани произносил речь по случаю праздника Курбан-Байрам, сообщает Газета.ру. инцидент произошёл примерно в 7:30 по московскому времени.

Удар пришёлся на правительственный квартал Кабула. Государственные силы безопасности нейтрализовали двух повстанцев, которые его нанесли, сообщает РЕН ТВ.

Как подчеркнул Гани, силы, которые продолжают насилие в стране, не смогут остановить развитие Афганистана.

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