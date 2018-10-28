Повстанцы дали 48 часов на вывод российских военных из ЦАР

Лидер военизированной группировки бывших мусульманских повстанцев «Селека» в Центральной Африканской республике потребовал вывести с подконтрольных его людям территорий правительственные войска и российских инструкторов. Абдулай Хиссен заявил, что это нужно сделать в течение 48 часов.

«У правительственных войск, дислоцированных в районах, оккупированных бывшими группами “Селеки”, есть 48 часов, чтобы покинуть эти районы»,— приводит его слова «Коммерсантъ».

Ранее Россия согласовала с ООН направление в ЦАР дополнительно 60 военных инструкторов. Профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов в эфире НСН заявил, что ситуация в ЦАР близка к гуманитарной катастрофе, а конфликт в любой момент может перерасти в интернациональный, поэтому Россия уже не может делать вид, что там ничего не происходит.