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Повстанцы дали 48 часов на вывод российских военных из ЦАР

28 Октября 2018 в 16:44
Повстанцы дали 48 часов на вывод российских военных из ЦАР

Лидер военизированной группировки бывших мусульманских повстанцев «Селека» в Центральной Африканской республике потребовал вывести с подконтрольных его людям территорий правительственные войска и российских инструкторов. Абдулай Хиссен заявил, что это нужно сделать в течение 48 часов.

«У правительственных войск, дислоцированных в районах, оккупированных бывшими группами “Селеки”, есть 48 часов, чтобы покинуть эти районы»,— приводит его слова «Коммерсантъ».

Ранее Россия согласовала с ООН направление в ЦАР дополнительно 60 военных инструкторов. Профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов в эфире НСН заявил, что ситуация в ЦАР близка к гуманитарной катастрофе, а конфликт в любой момент может перерасти в интернациональный, поэтому Россия уже не может делать вид, что там ничего не происходит.

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