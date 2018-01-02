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Поветкин возглавил обновленный рейтинг тяжеловесов WBA

2 Января 2018 в 16:16
Поветкин возглавил обновленный рейтинг тяжеловесов WBA

Всемирная боксерская ассоциация обновила рейтинг тяжеловесов. Первое место в новом рейтинге занял российский боксер Александр Поветкин. Об этом сообщили в пресс-службе WBA.

Вторую строчку рейтинга занял пуэрториканец Фрес Окендо, «бронза» досталась американцу Джарреллу Миллеру. Еще один россиянин – Александр Устинов, - в обновленном рейтинге оказался на восьмой позиции.

Напомним, чемпионом WBA в тяжелом весе является немец Мануэль Чарр. Британец Энтони Джошуа обладает поясом суперчемпиона WBA, пишет ТАСС.



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