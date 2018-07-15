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«Потрясающая женщина!» Английская королева восхитила Трампа

15 Июля 2018 в 11:18
«Потрясающая женщина!» Английская королева восхитила Трампа

Президент США Дональд Трамп остался в восторге от встречи с королевой Великобритании Елизаветой II. В беседе с журналистами он зазвал ее «потрясающей женщиной».

«Она потрясающая женщина: столько энергии, остроумия и проницательности. Она была великолепна! Такая замечательная женщина и такая красивая. Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней», — признался Трамп.

Президент США рассказал, что его мать – Мэри Энн Маклауд, был поклонницей королевы Англии. Он добавил, что Виндзорский замок был по-настоящему красив, а Елизавета II была бесподобна, пишет RT.

Трамп стал 12-м американским президентом, лично встретившимся с королевой Елизаветой II. Встреча Трампа и королевы Великобритании состоялась на минувшей неделе в Лондоне.

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