Потомок Лермонтова признался в запрете «Смерти Сталина»

Зампред Общественного совета при Минкультуры в пресс-центре НСН заявил, что сам направил письмо в Минкультуры об отзыве прокатного удостоверения у киноленты.

Инициатива отзыва прокатного удостоверения британской комедии «Смерть Сталина» принадлежит членам Общественного совета при Минкультуры. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Смех сквозь слёзы: Скандал вокруг комедии «Смерть Сталина»» сообщил зампред Общественного совета при Минкультуры, соавтор письма о запрете картины, потомок поэта Лермонтова Михаил Лермонтов.

«После просмотра картины в Общественном совете при Минкультуры был поднят вопрос о ее соответствии нормам. Все члены совета были недовольны. Мной лично было направлено письмо в Минкультуры об отзыве прокатного удостоверения. Одновременно мной лично было направлено обращение в Генпрокуратуру о вынесении предупреждения министру культуру, после которого ведомство направило соответствующее предупреждение. Фильм не соответствует законодательству в части требований к культурной политике, закону об экстремизме», - сказал он.

25 января в России должна была состояться премьера комедии «Смерть Сталина». Однако, после просмотра картины 23 января, члены Общественного совета обратились к Владимиру Мединскому с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение и провести дополнительную юридическую экспертизу фильма. Вскоре стало известно что, запрос Минкультом был одобрен и прокатное удостоверение у фильма было отозвано.