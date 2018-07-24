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Потенциального главного тренера сборной Нигерии по футболу уличили во взятке

24 Июля 2018 в 21:43
Потенциального главного тренера сборной Нигерии по футболу уличили во взятке

Помощник главного тренера сборной Нигерии по футболу Салису Юсуф пойман на взятке в тысячу долларов, передает РИА «Новости».

Как уточняется, несколько месяцев назад ва журналиста, представившись футбольными агентами, договорились с Юсуфом о включении двух игроков в состав сборной на чемпионат африканских наций-2018 и передали ему 1000 долларов. Передача взятки зафиксирована на видео.

Салис Юсуф признал, что взял деньги от репортеров, но назвал их подарком. Также полученную сумму он скорректировал до 750 долларов.

Юсуф входил в тренерский штаб национальной команды на ЧМ-2018 и должен был стать главным тренером сборной, которая выступит на Олимпиаде-2020 в Токио.

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