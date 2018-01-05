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«Посягательство на свободу граждан». Додон раскритиковал принятый в обход него закон

5 Января 2018 в 13:29
«Посягательство на свободу граждан». Додон раскритиковал принятый в обход него закон

Принятый в Молдавии Закон об изменении кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию российских новостных телеканалов и программ, является «откровенным посягательством на свободу граждан». Такую оценку документу дал президент страны Игорь Додон.

Отметим, что законопроект был принят без участия президента. Специально для этого Конституционный суд временно наделил полномочиями главу государства спикера парламента или премьер-министра. Сам Додон отклонял законопроект дважды.

«Как и обещал, я ни под каким предлогом не уступлю режиму. Я не одобрю скомпрометировавших себя кандидатов и не подпишу законы, противоречащие интересам граждан…», - написал молдавский лидер в своем Facebook.

Он добавил, что существует немало способов, чтобы граждане могли узнавать новости, «не пропущенные политической цензурой», пишет РИА Новости.

 

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