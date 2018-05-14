Поступило сообщение об угрозе взрыва в ТЦ «Авиапарк»

Неизвестный сообщил по телефону об угрозе взрыва в торговом центре «Авиапарк», который находится по адресу: ул. Авиаконструктора Микояна, д. 10, рассказал Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Экстренные службы следуют для проверки по данному адресу.

«Авиапарк» — торгово-развлекательный центр, расположенный в Москве на Ходынском поле. Общая площадь составляет 390 000 м², торговая площадь — 230 000 м² что делает его крупнейшим в Европе по общей площади.

В ТРЦ «Авиапарк» располагается первый по высоте цилиндрический аквариум в мире. Аквариум 23 метра в высоту и 6 метров в диаметре вмещает 370 000 литров морской воды, и в нём плавают около 2 500 рыб.