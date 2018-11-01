Пострадавший в драке актер Страхов смог уехать на гастроли

Актер Даниил Страхов, пострадавший в уличной драке, чувствует себя нормально и уже уехал на гастроли. Об этом сообщил журналистам художественный руководитель Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов, пишет «Свободная пресса».

По словам Голомазова, актёр в нормальном состоянии, может репетировать и играть.

По информации СМИ, 42-летний артист, известный по фильмам «Мы из будущего», «Исаев» и «Грозовые ворота», пострадал в 31 октября в уличной драке, ему потребовалась помощь медиков.

Ранее президент Гильдии каскадёров России, актёр Александр Иншаков в эфире НСН прокомментировал гибель каскадёра на съёмках фильма «Ильинские рубежи» в Медынском районе Калужской области.

«Я не знаю, как это могло получиться. И танк не должен был двигаться, но почему-то водитель поехал, причём, не назад, как должен был, а вперёд. И задавил человека… Говорят, была команда по рации, чтобы водитель начал двигаться. Глупость нечеловеческая, несусветная, а в результате человека нет», — рассказал Иншаков.