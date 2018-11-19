Пострадавшая в Керченской трагедии будет находиться в больнице до середины 2019 года

16-летняя студентка Керченского политехнического колледжа до сих пор находится в реанимации. Об этом рассказал её отец Юрий Калиниченко в эфире НСН. По его словам, лечение продлится как минимум год.

«Она в реанимации, было проведено несколько операций. Очень тяжёлое состояние. Лечение очень длительное. В ближайший год, скорее всего, она будет находиться в больнице. У нее сильно повреждено бедро, нет части кости, ей ампутировали ступню. Психологи ей помогают. Она себя чувствует не очень хорошо, потому что испытывает постоянные боли. В больнице нам сказали, что мы будем где-то до середины следующего года находиться. Лечение полностью бесплатное. Она до сих пор не верит, что это с ней произошло. Думает, что это сон. Ей остаётся только верить, что она вылечится», - подчеркнул отец девушки.

Напомним, Наталья Калиниченко пострадала во время взрыва в Керченском политехническом колледже (взрыв и стрельба произошли в учебном учреждении 17 октября). Она до сих пор находится на лечении в Москве. Её отец долго не мог получить денежные средства от администрации города. Ему только оплатили билет до Москвы и проживание в больнице. 19 ноября он проводит брифинг в пресс-центре НСН.