Понедельник
19 ноября
USD 65.99
EUR 74.9
Горячие новости

Пострадавшая в Керченской трагедии будет находиться в больнице до середины 2019 года

19 Ноября 2018 в 11:13
Пострадавшая в Керченской трагедии будет находиться в больнице до середины 2019 года

16-летняя студентка Керченского политехнического колледжа до сих пор находится в реанимации. Об этом рассказал её отец Юрий Калиниченко в эфире НСН. По его словам, лечение продлится как минимум год.

«Она в реанимации, было проведено несколько операций. Очень тяжёлое состояние. Лечение очень длительное. В ближайший год, скорее всего, она будет находиться в больнице. У нее сильно повреждено бедро, нет части кости, ей ампутировали ступню. Психологи ей помогают. Она себя чувствует не очень хорошо, потому что испытывает постоянные боли. В больнице нам сказали, что мы будем где-то до середины следующего года находиться. Лечение полностью бесплатное. Она до сих пор не верит, что это с ней произошло. Думает, что это сон. Ей остаётся только верить, что она вылечится», - подчеркнул отец девушки.

Напомним, Наталья Калиниченко пострадала во время взрыва в Керченском политехническом колледже (взрыв и стрельба произошли в учебном учреждении 17 октября). Она до сих пор находится на лечении в Москве. Её отец долго не мог получить денежные средства от администрации города. Ему только оплатили билет до Москвы и проживание в больнице. 19 ноября он проводит брифинг в пресс-центре НСН.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.