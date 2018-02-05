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Пострадавшая москвичка с пулей во лбу самостоятельно пришла в больницу

5 Февраля 2018 в 14:26
Пострадавшая москвичка с пулей во лбу самостоятельно пришла в больницу

В столичную больницу обратилась девушка с застрявшей во лбу пулей, пишет сайт «Подмосковье Сегодня». Потерпевшая самостоятельно добралась в медучреждение после вооружённого нападения, которое произошло на Новосибирской улице.

Как сообщает источник, неизвестный потребовал у девушки отдать деньги, угрожая ей пистолетом. После полученного отказа он выстрелил ей в голову, а после скрылся без добычи.  

Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь и извлекли пулю. После она написала заявление в правоохранительные органы, на нападавшего заведено дело о разбое. По предварительным данным полиция разыскивает подозреваемого: мужчину 1998 г. рождения, проживающего на ул. Красноярская.

 

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