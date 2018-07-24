Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия никогда не будет другом Америки и сравнила встречу президента США с российским коллегой с самммитом Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщаетсо ссылкой на The Hill.«Мы не доверяем России. Мы не доверяем Путину и никогда не будем. Они никогда не будут нашими друзьями. Это просто факт», - сказала Хейли в интервью американскому изданию.Постпред США при ООН добавила, что по ее мнению, переговоры Дональда Трампа с Ким Чен Ыном или с Владимиром Путиным все же должны проходить. Хейли также назвала встречу глав России и США в Хельсинки 16 июля долгожданным событием.