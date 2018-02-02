Пятница
02 февраля
USD 56.26
EUR 69.79
Горячие новости

Постпред США при ООН озвучила условия дружбы с Россией

2 Февраля 2018 в 11:28
Постпред США при ООН озвучила условия дружбы с Россией

До тех пор, пока российская сторона не изменит свое поведение на международной арене, дружбы между РФ и Соединенными Штатами не получится. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли в пятницу, 2 февраля, сообщает ТАСС.

Также она отметила, что позиция американского президента Дональда Трампа по отношению к Москве является наиболее жесткой со времен президентства Рональда Рейгана.

Ранее Трамп, выступая перед конгрессом с речью «О положении страны», назвал Россию и Китай теми странами, которые бросают Вашингтону вызов и угрожают американским ценностям, сообщает «Свободная пресса».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не считают возможным охарактеризовать российско-американские отношения на нынешнем этапе термином «перспективы оттепели», отмечает RT.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.