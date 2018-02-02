Постпред США при ООН озвучила условия дружбы с Россией

До тех пор, пока российская сторона не изменит свое поведение на международной арене, дружбы между РФ и Соединенными Штатами не получится. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли в пятницу, 2 февраля, сообщает ТАСС.



Также она отметила, что позиция американского президента Дональда Трампа по отношению к Москве является наиболее жесткой со времен президентства Рональда Рейгана.

Ранее Трамп, выступая перед конгрессом с речью «О положении страны», назвал Россию и Китай теми странами, которые бросают Вашингтону вызов и угрожают американским ценностям, сообщает «Свободная пресса».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не считают возможным охарактеризовать российско-американские отношения на нынешнем этапе термином «перспективы оттепели», отмечает RT.