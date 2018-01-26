Суббота
27 января
USD 55.83
EUR 69.61
Горячие новости

Постпред США при ООН опровергла слухи о романе с Трампом

26 Января 2018 в 23:39
Постпред США при ООН опровергла слухи о романе с Трампом

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли в жесткой форме опровергла слухи о любовной связи с Дональдом Трампом, которые появились после публикации скандальной книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» журналиста Майкла Вульфа.

По словам постпреда США, Вульф не только исказил факты, но и прибег к инсинуациям, с которыми приходится сталкиваться ей и другим успешным женщинам.

Постпред США назвала сплетни на подобные темы «крайне оскорбительными» и «отвратительными», передает ТАСС.

46-летняя Нимрата Никки Рандхава Хейли — американский политик, член Республиканской партии. Постоянный представитель США при ООН с 27 января 2017 года. С 12 января 2011 года по 24 января 2017 года занимала пост губернатора штата Южная Каролина.

Хейли родилась и выросла в сикхской семье. 6 сентября 1996 года она вышла замуж за Майкла Хейли. Были проведены церемонии и в методистской церкви, и в сикхской гурдваре. Хейли идентифицирует себя как христианку, но из уважения к культуре своих родителей присутствует и на методистских, и на сикхских службах.

Майкл Хейли является федеральным служащим Министерства Армии США и офицером Национальной гвардии Южной Каролины. У пары есть двое детей, Рена и Налин. Брат Хейли, Митти, был офицером и прослужил в Армии США 20 лет.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.