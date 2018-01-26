Постпред США при ООН опровергла слухи о романе с Трампом

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли в жесткой форме опровергла слухи о любовной связи с Дональдом Трампом, которые появились после публикации скандальной книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» журналиста Майкла Вульфа.

По словам постпреда США, Вульф не только исказил факты, но и прибег к инсинуациям, с которыми приходится сталкиваться ей и другим успешным женщинам.

Постпред США назвала сплетни на подобные темы «крайне оскорбительными» и «отвратительными», передает ТАСС.

46-летняя Нимрата Никки Рандхава Хейли — американский политик, член Республиканской партии. Постоянный представитель США при ООН с 27 января 2017 года. С 12 января 2011 года по 24 января 2017 года занимала пост губернатора штата Южная Каролина.

Хейли родилась и выросла в сикхской семье. 6 сентября 1996 года она вышла замуж за Майкла Хейли. Были проведены церемонии и в методистской церкви, и в сикхской гурдваре. Хейли идентифицирует себя как христианку, но из уважения к культуре своих родителей присутствует и на методистских, и на сикхских службах.

Майкл Хейли является федеральным служащим Министерства Армии США и офицером Национальной гвардии Южной Каролины. У пары есть двое детей, Рена и Налин. Брат Хейли, Митти, был офицером и прослужил в Армии США 20 лет.