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Постпред США при НАТО объяснила, почему в распаде ДРСМД виновата Россия

11 Февраля 2019 в 06:57
Постпред США при НАТО объяснила, почему в распаде ДРСМД виновата Россия

Если Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) перестанет существовать, виновата будет Россия, заявила постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. Свои доводы постпред приводит в статье для газеты The New York Times, сообщает НСН.

По словам Хатчисон, распад ДРСМД начался еще в 2007 году, когда президент России Владимир Путин раскритиковал соглашение на Мюнхенской конференции по безопасности. Глава российского государства тогда заявил о необходимости пересмотреть соглашение, так как страны, не входящие в него, в том числе КНДР, Южная Корея, Индия, Иран и Пакистан, по данным Путина, владели запрещенными по договору ракетами. День спустя, напоминает Хатчисон, в то время министр обороны РФ Сергей Иванов назвал ДРСМД «реликтом холодной войны», который «не продержится вечно».

По мнению постпреда США при НАТО, после провальной попытки достигнуть взаимного расторжения Договора о РСМД или же «глобализовать» соглашение, чтобы включить в него и другие страны, Россия решила начать скрытую разработку системы, которая бы нарушала требования ДРСМД.

«Мы надеемся, что Кремль использует это время (шесть месяцев до официального выхода США из ДРСМД - прим. НСН), чтобы вернуться к выполнению требований соглашения и уничтожить нарушающие их ракетные системы 9М729. Но российское руководство должно понимать, что мы, не задумываясь, будем развивать необходимые возможности для обеспечения безопасности нашей страны и наших союзников», — пишет постпред США при НАТО.

Напомним, что 2 февраля Соединенные Штаты запустили процедуру выхода из ДРСМД и приостановили выполнение его требований. В тот же день российский президент Владимир Путин заявил о зеркальном ответе России. При этом он отметил, что все предложения Москвы по разоружению «остаются на столе и двери открыты», но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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