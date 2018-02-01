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Поставщик детских игровых комплексов требуется в столичную поликлинику

1 Февраля 2018 в 13:19
Поставщик детских игровых комплексов требуется в столичную поликлинику
Фото: krepishvdk.ru

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов».

О том, что продает и закупает Москва. 

 

Предложения для поставщиков Москвы.


Детская городская поликлиника № 15 в поисках поставщика бумаги. Начальная стоимость контракта - 385 тыс. рублей. Заявки принимаются до 6 февраля.

Документация

Поставщиков детских игровых комплексов приглашает принять участие в электронном аукционе «Детская городская поликлиника № 94. Начальная стоимость – 271 тыс. рублей. Прием заявок проводится до 6 февраля.

Документация

Детская городская поликлиника № 12 ищет подрядчика, который окажет услуги по обрезке и сохранению деревьев в 2018 году. Начальная стоимость контракта – 336 тыс. рублей. Заявки принимаются до 6 февраля.

Документация

Более подробную информацию о конкурентных процедурах можно найти на Портале поставщиков Москвы и в Единой информационной системе.

 

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