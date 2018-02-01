Поставщик детских игровых комплексов требуется в столичную поликлинику

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Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продает и закупает Москва.

Предложения для поставщиков Москвы.







Детская городская поликлиника № 15 в поисках поставщика бумаги. Начальная стоимость контракта - 385 тыс. рублей. Заявки принимаются до 6 февраля.

Документация

Поставщиков детских игровых комплексов приглашает принять участие в электронном аукционе «Детская городская поликлиника № 94. Начальная стоимость – 271 тыс. рублей. Прием заявок проводится до 6 февраля.

Документация

Детская городская поликлиника № 12 ищет подрядчика, который окажет услуги по обрезке и сохранению деревьев в 2018 году. Начальная стоимость контракта – 336 тыс. рублей. Заявки принимаются до 6 февраля.

Документация





Более подробную информацию о конкурентных процедурах можно найти на Портале поставщиков Москвы и в Единой информационной системе.