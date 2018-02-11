«Почта России» объяснила, как на месте крушения оказались письма

На борту самолета Ан-148, который разбился в воскресенье в Подмосковье, был 20-килограммовый мешок с корреспонденцией. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».

«На борту упавшего самолета был один небольшой мешок с почтовой корреспонденцией весом 20 кг», - сказали ТАСС в «Почте России».

Так оператор объяснил найденные среди обломков кипы писем. Ранее в источник в экстренных службах заявил журналистам, что Ан-148 столкнулся на взлете в постовым вертолетом. В «Почте России» заявили, что в их парке вертолетов нет.

Самолет Ан-148 с 65 пассажирами и 6 членами экипажа на борту разбился в Подмосковье через 6 минут после взлета из «Домодедово». Лайнер следовал по маршруту Москва-Орск. Никто не выжил.





