Воскресенье
11 февраля
USD 58.17
EUR 71.39
Горячие новости

«Почта России» объяснила, как на месте крушения оказались письма

11 Февраля 2018 в 18:04
«Почта России» объяснила, как на месте крушения оказались письма

На борту самолета Ан-148, который разбился в воскресенье в Подмосковье, был 20-килограммовый мешок с корреспонденцией. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».

«На борту упавшего самолета был один небольшой мешок с почтовой корреспонденцией весом 20 кг», - сказали ТАСС в «Почте России».

Так оператор объяснил найденные среди обломков кипы писем. Ранее в источник в экстренных службах заявил журналистам, что Ан-148 столкнулся на взлете в постовым вертолетом. В «Почте России» заявили, что в их парке вертолетов нет.

Самолет Ан-148 с 65 пассажирами и 6 членами экипажа на борту разбился в Подмосковье через 6 минут после взлета из «Домодедово». Лайнер следовал по маршруту Москва-Орск. Никто не выжил.


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.