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Посольство США переедет в Иерусалим к концу 2019 года

22 Января 2018 в 22:36
Посольство США переедет в Иерусалим к концу 2019 года

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в парламенте Иерусалима, сообщил, что посольство США официально начнет переезжать из Тель-Авива в Иерусалим в течение нескольких недель, а посольство по новому адресу откроется до конца 2019 года, передает «Синьхуа».

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что посольство США в Израиле будет переведено в Иерусалим.

25 декабря 2017 года Президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил о решении перенести посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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