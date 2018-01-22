Посольство США переедет в Иерусалим к концу 2019 года

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в парламенте Иерусалима, сообщил, что посольство США официально начнет переезжать из Тель-Авива в Иерусалим в течение нескольких недель, а посольство по новому адресу откроется до конца 2019 года, передает «Синьхуа».

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что посольство США в Израиле будет переведено в Иерусалим.

25 декабря 2017 года Президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил о решении перенести посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.