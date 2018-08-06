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Посольство: Среди жертв землетрясения в Индонезии россияне нет

6 Августа 2018 в 12:02
Посольство: Среди жертв землетрясения в Индонезии россияне нет
ФОТО: AFP 2018 / Aulia Ahmad

Наших соотечественников нет среди жертв и пострадавших от землетрясения в Индонезии. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Индонезии Денис Тетюшин. Он отметил, что россияне обращаются на «горячую линию» , в основном с вопросами о том, как вести себя в экстремальной ситуации, и какие действия необходимо предпринимать.

В свою очередь, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина подчеркнула, что в Индонезии россияне предпочитают остров Бали, а на Ломбок ездят очень редко.

Как отмечает RT, землетрясение произошло в воскресенье днем в Индонезии. Больше всего пострадал остров Ломбок, подземные толчки также ощущались также на излюбленном российскими туристами острове Бали. По последним данным, в результате землетрясения погиб 91 человек. Несколько тысяч человек эвакуировали в безопасные места.

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