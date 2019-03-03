Посольство России сделало заявление по делу Скрипалей

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

В канун годовщины инцидента в британском Солсбери посольство России призвало британские власти раскрыть подробности дела Скрипалей. Об этом говорится в официальном заявлении российского дипведомства.

«Посольство призывает британское правительство снять завесу секретности с хода расследования, дать возможность встретиться с российскими гражданами и прекратить грубую антироссийскую кампанию в британской прессе» - заявили в российском посольстве.

В дипломатическом ведомстве отметили, что британское правительство до сих пор не предоставило официальной версии инцидента, которая была бы подкреплена неопровержимыми доказательствами. Также в заявлении говорится о том, что в нарушение международного права Лондон организовал изоляцию Скрипалей, ведет уничтожение улик, что лишает возможности проверить британскую версию событий.

«В течение года, пока следствие велось в закрытом режиме, внимание британской общественности отвлекалось различными утечками по линии спецслужб, которые Форин Офис отказывался официально подтвердить посольству. В годовщину инцидента вместо результатов расследования мы стали свидетелями беспрецедентной клеветнической атаки в британской прессе на посольство и лично на посла. Причём это было хорошо срежиссировано по времени. Всё это не может не вызывать сожаления», - отметили в российском посольстве.

Напомним, Лондон обвиняет Москву в том, что Скрипали были отравлены ядом «Новичок», который мог быть произведен в России. Россия отрицает обвинения.

Буквально завтра, 4 марта в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Год дела Скрипалей: Что до сих пор скрывает Великобритания?». В ней примет участие племянница Скрипаля Виктория, которая готовится выпустить книгу о произошедших событиях – «Разговор с чёрным котом». Девушка расскажет о новых фактах дела Скрипалей, о том, что ей удалось выяснить за прошедший год, и каких целей она будет добиваться в дальнейшем. Кроме того, она приоткроет завесу тайны над книгой.