Посольство РФ в США рассказало о давлении Вашингтона на СМИ

Российское посольство в США осудило давление Соединённых Штатов и ряда других стран на представительства СМИ из РФ. Такую тактику они сочли неприемлемой. В то же время требование Вашингтона зарегистрироваться компании RIA Global LLC в качестве иностранного агента российская дипмиссия посчитала ударом по отношениям между двумя странами.

«Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы. В том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества. Дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству», - гласит сообщение, размещённое на сайте посольства.

Дипломаты особо отметили, что подобные выпады со стороны США наносят ущерб авторитету и престижу Вашингтона, сообщает Газета.ру .

Напомним, 10 января стало известно, что США потребовали от компании RIA Global LLC, которая выступает партнёром Sputnik, зарегистрироваться в качестве иноагента.