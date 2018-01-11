Четверг
11 января
USD 56.87
EUR 67.88
Горячие новости

Посольство РФ в США рассказало о давлении Вашингтона на СМИ

11 Января 2018 в 09:37
Посольство РФ в США рассказало о давлении Вашингтона на СМИ

Российское посольство в США осудило давление Соединённых Штатов и ряда других стран на представительства СМИ из РФ. Такую тактику они сочли неприемлемой. В то же время требование Вашингтона зарегистрироваться компании RIA Global LLC в качестве иностранного агента российская дипмиссия посчитала ударом по отношениям между двумя странами.

«Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы. В том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества. Дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству», - гласит сообщение, размещённое на сайте посольства.

Дипломаты особо отметили, что подобные выпады со стороны США наносят ущерб авторитету и престижу Вашингтона, сообщает Газета.ру.

Напомним, 10 января стало известно, что США потребовали от компании RIA Global LLC, которая выступает партнёром Sputnik, зарегистрироваться в качестве иноагента.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.