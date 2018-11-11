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Посольство РФ попросило Госдеп объяснить задержание российского журналиста

11 Ноября 2018 в 10:57
Посольство РФ попросило Госдеп объяснить задержание российского журналиста

Российское посольство в США выясняет обстоятельства задержания российского журналиста, первого зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона.

Как сообщается в официальном Twitter российского представительства в США, в Госдеп был направлен запрос об обстоятельствах произошедшего.

«В подобных случаях рекомендуем российским гражданам сразу требовать связи с Посольством», – говорится в сообщении, которое приводит RT.

По словам самого Малькевича, задержание произошло 9 ноября в аэропорту Вашингтона, откуда он вылетал во Францию. Журналиста задержали для того, чтобы сообщить ему о необходимости регистрации в качестве иноагента проекта USA Really, главным редактором которого он является.

Малькевич добавил, что ему несколько часов задавали вопросы о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года, а также изъяли у него все электронные носители и проверили их содержимое. Обвинений россиянину предъявлено не было, пишет «Интерфакс».

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