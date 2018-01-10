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Посольство РФ остудило «горячие головы» США перед выборами-2018

10 Января 2018 в 09:11
Посольство РФ остудило «горячие головы» США перед выборами-2018

В посольстве РФ в США указали Вашингтону на недопустимость вмешательства во внутренние дела России. В то же время официальные обвинения в политической подоплёке отказов в регистрации в качестве кандидатов представительство Москвы назвало необоснованным. Соответствующее сообщение было размещено на странице посольства в Facebook, сообщает Ura.ru.

Представители дипмиссии также посчитали неприемлемыми попытки оказать давление на власти РФ.

«В этой связи хотели бы остудить „горячие головы“ в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Госдепартамент США выразил обеспокоенность из-за отказа ЦИК в регистрации некоторым кандидатам. В частность была затронута фигура оппозиционера Алексея Навального, сообщает «Свободная Пресса». Ранее Центризбирком не стал его регистрировать в качестве кандидата на пост президента из-за судимости. 

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