Посольство РФ остудило «горячие головы» США перед выборами-2018

В посольстве РФ в США указали Вашингтону на недопустимость вмешательства во внутренние дела России. В то же время официальные обвинения в политической подоплёке отказов в регистрации в качестве кандидатов представительство Москвы назвало необоснованным. Соответствующее сообщение было размещено на странице посольства в Facebook, сообщает Ura.ru .

Представители дипмиссии также посчитали неприемлемыми попытки оказать давление на власти РФ.

«В этой связи хотели бы остудить „горячие головы“ в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Госдепартамент США выразил обеспокоенность из-за отказа ЦИК в регистрации некоторым кандидатам. В частность была затронута фигура оппозиционера Алексея Навального, сообщает «Свободная Пресса» . Ранее Центризбирком не стал его регистрировать в качестве кандидата на пост президента из-за судимости.