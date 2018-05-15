Посольство РФ обвинило Британию в нарушении прав Скрипалей

Посольство РФ рассказало, как Велиобритания продолжает «грубо» нарушать права Сергея и Юлии Скрипаль и как Россия может на это ответить, сообщаетсо ссылкой на сайт дипмиссии.Согласно официальному сообщению российского посольства, Великобритания нарушает сразу несколько пунктов Всеобщей декларации прав человека от 1948 года и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 1950 года. В частности, речь идет о праве на свободу и безопасность, праве на частную жизнь и праве на свободу перемещения.Кроме того, не предоставляя России возможность выйти на контакт с Скрипалями, которые являются гражданами РФ, Великобритания нарушает пункт 36 Венской конвенции о консульских отношениях.Посольство также обращает внимание на «необычно пассивное» поведение британских СМИ в освещении отравления Скрипалей в Солсбери, которое наталкивает на подозрения о нарушении прав журналистов и их аудитории в соответствии с пунктом 10 Европейской конвенции о свободе слова и передачи информации без вмешательства властей.В посольстве РФ отметили , что широко известно, что Сергей и Юлия Скрипаль пропали из общественной жизни, были помещены в неизвестное местоположение без возможностей контактировать с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, а также без возможностей свободно передвигаться.

Российская дипмиссия в очередной раз призвала британские власти следовать своим обязательствам по соблюдению прав человека согласно международным и государственным законам, чтобы таким образом, выполнять призывы, которые Великобритания «беспрестанно» адресует другим странам.

Накануне стало известно, что племянице бывшего разведчика Сергея Скрипаль Виктории повторно отказали в британской визе. Об этом на рассказала «Известиям». В первый раз Виктории отказали из-за того, что она не была трудоустроена, а во второй раз из-за недостаточного заработка.

Напомним, бывший двойной агент российской и британской разведки Сергей Скрипаль, проживавший уже несколько лет в Англии, вместе со своей дочерью Юлией, которая приехала его навестить из России, был найден без сознания 4 марта на лавочке в городе Солсбери. Британское следствие установило, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» и обвинило в этом Россию, без предоставления доказательств.