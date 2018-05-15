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Посольство РФ обвинило Британию в нарушении прав Скрипалей

15 Мая 2018 в 07:46
Посольство РФ обвинило Британию в нарушении прав Скрипалей
Посольство РФ рассказало, как Велиобритания продолжает «грубо» нарушать права Сергея и Юлии Скрипаль и как Россия может на это ответить, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на сайт дипмиссии. 

Согласно официальному сообщению российского посольства, Великобритания нарушает сразу несколько пунктов Всеобщей декларации прав человека от 1948 года и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 1950 года. В частности, речь идет о праве на свободу и безопасность, праве на частную жизнь и праве на свободу перемещения.

Кроме того, не предоставляя России возможность выйти на контакт с Скрипалями, которые являются гражданами РФ, Великобритания нарушает пункт 36 Венской конвенции о консульских отношениях.

Посольство также обращает внимание на «необычно пассивное» поведение британских СМИ в освещении отравления Скрипалей в Солсбери, которое наталкивает на подозрения о нарушении прав журналистов и их аудитории в соответствии с пунктом 10 Европейской конвенции о свободе слова и передачи информации без вмешательства властей.

В посольстве РФ отметили, что широко известно, что Сергей и Юлия Скрипаль пропали из общественной жизни, были помещены в неизвестное местоположение без возможностей контактировать с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, а также без возможностей свободно передвигаться.

Российская дипмиссия в очередной раз призвала британские власти следовать своим обязательствам по соблюдению прав человека согласно международным и государственным законам, чтобы таким образом, выполнять призывы, которые Великобритания «беспрестанно» адресует другим странам.

Накануне стало известно, что племянице бывшего разведчика Сергея Скрипаль Виктории повторно отказали в британской визе. Об этом на рассказала «Известиям». В первый раз Виктории отказали из-за того, что она не была трудоустроена, а во второй раз из-за недостаточного заработка. 

Напомним, бывший двойной агент российской и британской разведки Сергей Скрипаль, проживавший уже несколько лет в Англии, вместе со своей дочерью Юлией, которая приехала его навестить из России, был найден без сознания 4 марта на лавочке в городе Солсбери. Британское следствие установило, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» и обвинило в этом Россию, без предоставления доказательств.

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