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Посольство РФ: Дело Скрипаля расследуют по сценарию дела Литвиненко

9 Марта 2018 в 18:41
Посольство РФ: Дело Скрипаля расследуют по сценарию дела Литвиненко

Расследование отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля в Лондоне ведется по тому же сценарию, что и расследование гибели экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Об этом заявили в российском посольстве в Лондоне.

«Расследование дела Сергея Скрипаля следует сценарию Литвиненко: большая часть информации классифицирована, России не предоставляется доступа к материалам расследования и возможностей для того, чтобы оценить их убедительность», — говорится в тексте сообщения в твиттере посольства.

Ранее глава британского МИД Борис Джонсон провел параллели между этими двумя случаями. Его российский коллега Сергей Лавров назвал сравнение некорректным.

 

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