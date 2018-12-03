Посольство РФ анализирует британское военное присутствие на Украине

Посольство Российской Федерации в Лондоне отреагировало на информацию СМИ о военных из специального подразделения британской армии на Украине. Как подчеркнули российские дипломаты, если сообщения о «британской операции» правдивы, то это можно охарактеризовать, как «новый элемент масштабного британского военного присутствия на Украине», отмечает RT .

Ранее в прессе появились сообщения, что несколько групп военных из британской 77-й бригады находятся на Украине. По неподтверждённым данным, это подразделение нацелено на выполнение трёх основных задач: спецоперации в интернете, психологическое воздействие и информационные операции.

Как отметили в российском посольстве, ранее уже точно было известно о направлении британских специалистов для обучения украинских военных спецоперациям против мирных жителей Донецка и Луганска.

Ранее депутат Верховной Рады V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН заявил, что решение конфликта в Донбассе станет возможным только после завершения выборов на Украине.

