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Посол США в России поразился несговорчивости россиян

2 Ноября 2018 в 11:00
Посол США в России поразился несговорчивости россиян

Посол США в РФ Джон Хантсман рассказал, почему не смог улучшить отношения между Россией и США. В интервью газете Deseret News он рассказал, что русские несговорчивы, они не желают идти на уступки. Хантсман заявил, что это удивляет его больше всего, передают argumenti.ru.

При этом посол рассказал, что не оставляет попыток улучшения отношений с Москвой и придерживается в этом инструкций президента США Дональда Трампа, сообщает Ura.ru. Однако Хантсман признался, что это маловероятно из-за все той же несговорчивости россиян, а также из-за Сената США, который обвиняет Россию во вмешательстве в американские выборы.

Ранее главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в эфире НСН заявил, что хорошие отношения между Россией и Кубой почти всегда были «костью в горле» США.

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