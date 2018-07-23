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Посол США в РФ рассказал, почему не уйдет в отставку

23 Июля 2018 в 06:11
Посол США в РФ рассказал, почему не уйдет в отставку
Посол США в России Джон Хантсман ответил на призывы к своей отставке. Об этом он написал в газете The Salt Lake Tribune, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Ранее в этом же издании обозреватель Роберт Герке рассказал, почему Хантсман должен уйти в отставку после "позорной" совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник, 16 июля в Хельсинки. По его словам, Хантсману следовало немедленно подать в отставку и продемонстрировать свое несогласие с действиями американского президента.

В своем ответе посол Хантсман отметил, что его коллег, которых упомнянул Герке, рассмешил вопрос о том, должен ли он уйти в отставку, а реакция его сыновей, служащих во флоте, о которых также говорилось в статье, не подлежит печати. 

Отметим, что призывы Хантсмана уйти в отставку после встречи лидеров России и США в Хельсинки звучали сразу с нескольких сторон. Так ему посоветовал уволиться его бывший советник по стратегическим вопросам Джон Уивер.
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