Посол США в РФ рассказал, почему не уйдет в отставку

Ранее в этом же издании обозреватель Роберт Герке рассказал, почему Хантсман должен уйти в отставку после "позорной" совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник, 16 июля в Хельсинки. По его словам, Хантсману следовало немедленно подать в отставку и продемонстрировать свое несогласие с действиями американского президента.
В своем ответе посол Хантсман отметил, что его коллег, которых упомнянул Герке, рассмешил вопрос о том, должен ли он уйти в отставку, а реакция его сыновей, служащих во флоте, о которых также говорилось в статье, не подлежит печати.
Отметим, что призывы Хантсмана уйти в отставку после встречи лидеров России и США в Хельсинки звучали сразу с нескольких сторон. Так ему посоветовал уволиться его бывший советник по стратегическим вопросам Джон Уивер.