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Посол США в Москве болен раком

1 Ноября 2018 в 20:10
Посол США в Москве болен раком

Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации Джон Хантсман признался, что болен раком. Дипломат выразил уверенность, что сумеет справиться с заболеванием.

По словам Хантсмана, у него обнаружили первую стадию онкологии. Посол рассказал, что сначала заметил небольшое темное пятно у себя в районе уха, а затем еще одно на бедре, после чего обратился к врачу в Америке. Как отмечает «Свободная пресса», он сдал анализы, а результаты узнал уже по возвращении в Москву.

На следующей неделе Хантсман хочет уехать в США на лечение.

Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в эфире НСН рассказал об основных проблемах, которые затрудняют своевременное и эффективное лечение онкологических заболеваний в России.

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