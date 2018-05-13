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Посол США в Германии раскритиковал реализацию «Северного потока-2»

13 Мая 2018 в 15:35
Посол США в Германии раскритиковал реализацию «Северного потока-2»

Вашингтон обеспокоен строительством российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом заявил посол Штатов в ФРГ Ричард Гренелл.

Как заявил дипломат в интервью немецким журналистам, «речь идет о российском влиянии». Гренелл рассказал, что США тесно работают с европейцами, которые также разделяют их обеспокоенность строительством газопровода, пишет RT.

Ранее СМИ сообщали, что немецкие экологи пытаются через суд предотвратить начало строительства трубопровода «Северный поток-2» на участке в Грайфсвальдском заливе, намеченное на 15 мая.

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