Посол США в Германии раскритиковал реализацию «Северного потока-2»

Вашингтон обеспокоен строительством российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом заявил посол Штатов в ФРГ Ричард Гренелл.

Как заявил дипломат в интервью немецким журналистам, «речь идет о российском влиянии». Гренелл рассказал, что США тесно работают с европейцами, которые также разделяют их обеспокоенность строительством газопровода, пишет RT.

Ранее СМИ сообщали, что немецкие экологи пытаются через суд предотвратить начало строительства трубопровода «Северный поток-2» на участке в Грайфсвальдском заливе, намеченное на 15 мая.