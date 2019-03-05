Посол США призвала уволить украинского чиновника

Посол США на Украине Мари Йованович призвала украинские власти уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого из-за потери доверия в борьбе с коррупцией, сообщает РИА «Новости».

Конфликт между антикоррупционными ведомствами и Генпрокуратурой Украины (ГПУ) приведёт к гибели всей страны. Такое заявление ранее сделал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий. Он указал на противоречия между его ведомством, Национальным антикоррупционным бюро и ГПУ. По словам Холодницкого, вместо того, чтобы реально заниматься борьбой с коррупцией, ведомства воюют между собой. Он добавил, что ситуацией недовольны в Вашингтоне.

Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН подтвердил наличие «военных действий» между этими структурами. По его словам, конфликт происходит между антикоррупционными органами, курируемыми США и полностью подконтрольными президенту Украины Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК), а также ГПУ.