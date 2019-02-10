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Посол США потребовал от ФРГ нарастить военные расходы из-за «России на пороге»

10 Февраля 2019 в 15:04
Посол США потребовал от ФРГ нарастить военные расходы из-за «России на пороге»

Посол США​ в ФРГ Ричард Гренелл считает, что Германия должна увеличить расходы на оборону из-за военной угрозы со стороны России. Об этом он заявил в интервью Welt am Sonntag.

По мнению американского дипломата, увеличение трат Германии на оборону к 2024 году до 1,5%, недостаточно.

«НАТО просит [увеличить расходы] до 2% [ВВП] к 2024 году. <...> США просто напоминают своему великому союзнику, Германии, что сейчас не время ослаблять НАТО. Всем должно быть ясно, что НАТО нуждается в усилении, когда русские на пороге», - сказал Греннел.

Представитель США упомянул об экономических рычагах сдерживания российского влияния.

«Представьте, если Ангела Меркель встанет и скажет: «Из-за российского поведения, из-за усиливающейся хакерской активности мы не можем давать вам больше влияния, покупая вашу энергию»,​ - сказал посол США.

В декабре 2018 года Греннел разослал ведущим немецким компаниям письмо, в котором намекнул на введение экономических санкций, если они поддержат проект «Северный поток-2». МИД Германии резко осудил действия американского посла и отвергли внешнее вмешательство в строительство трубопровода.

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в беседе НСН заявил, почему «Северный поток-2» для Германии важнее дружбы с США.

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