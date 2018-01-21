Посол США окунулся в прорубь, чтобы почувствовать связь с Россией

Американский посол в России Джон Хантсман окунулся в честь православного праздника Крещение в купель Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области. Об этом сообщает RT .



После купания Хантсман заявил, что «чувствует большую связь с народом России».

«Это незабываемый момент и опыт. Очень сильные впечатления от ваших традиций. Я читал об этом, смотрел ролики на Youtube и хотел сам принять участие. С каждым месяцем узнаю всё больше о ваших традициях и не исключаю, что стану экспертом», — сказал Хантсман.

Как отмечает Газета.ру , жена посла укутала его в полотенце и принесла горячий чай.