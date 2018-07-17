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Посол Сербии предложил ФИФА наказать футболистов за политические высказывания

17 Июля 2018 в 11:12
Посол Сербии предложил ФИФА наказать футболистов за политические высказывания

Посол Сербии в России Славенко Терзич заявил о необходимости наказать членов сборных Швейцарии и Хорватии за политические высказывания во время чемпионате мира по футболу 2018 года. Дипломат обратился с таким призывом к Международной федерации футбола (ФИФА).

Терзич считает, что спорт должен быть вне любых политических выступлений и ФИФА должна во избежание двойных стандартов, последовательно руководствоваться этим правилом, передает RT.

Между тем международная организация Sport for all также намерена направить в ФИФА письмо с призывом оштрафовать хорвата Домагоя Виду, а швейцарцев Гранита Джаку и Джердана Шакири дисквалифицировать.

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