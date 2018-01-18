Посол России в США заявил об ответных мерах на санкции

Расширение антироссийских санкций со стороны Соединённых Штатов не останется без ответа. Это пообещал посол России в США Анатолий Антонов. При этом дипломат предупредил, что дальнейшее осложнение российско-американских отношений не отвечает и американским интересам. Как пишет сайт NSN.FM со ссылкой на РИА Новости, Антонов пообещал выполнение Россией обязательств по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. При этом, по словам Антонова, у Москвы есть вопросы к США на этот счет, в частности, в отношении переоборудования части американских СНВ.