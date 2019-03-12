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Посол РФ в США признался, когда Москва ударит ядерным оружием

12 Марта 2019 в 11:43
Посол РФ в США признался, когда Москва ударит ядерным оружием

Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие исключительно в случае угрозы существованию страны, оно никогда не будет использовано для предотвращения региональных конфликтов. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая на конференции в фонде Карнеги, передает RT.

Как подчеркнул российский дипломат, утверждения о том, что Россия якобы может первой нанести ядерный удар не более чем выдумка, поскольку в военной доктрине чётко прописано, когда и при каких обстоятельствах это может произойти, отмечает Ura.ru.

Антонов также заявил, что Россия не рассматривает США в качестве соперника, а считает партнёром.

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