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Посол РФ в Греции отверг обвинения Афин

19 Июля 2018 в 14:44
Посол РФ в Греции отверг обвинения Афин

Посол РФ в Греции Андрей Маслов назвал бездоказательной высылку российских дипломатов из страны, пишет RT. Также он отметил, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Афины, запланированный на сентябрь, теперь теряет актуальность.

«Причины в таких случаях никогда не называются. Якобы какая-то деятельность четырёх российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь. Мы категорически отвергаем эти обвинения», — заявил посол.

Также он подчеркнул, что единственная страна, которая поддержала решение Афин на официальном уровне, США. По его мнению, это говорит о многом.

Напомним, что 11 июля греческое издание сообщило о высылке двух российских сотрудников дипкорпуса, а также запрете на въезд ещё двоим россиянам. Издание ссылалось на источник в дипломатических кругах. Причиной называлась причастность России к вмешательству во внутренние дела страны, а также попытки действий, подрывающих госбезопасность. Российский МИД уже пообещал дать зеркальный ответ на действия Афин.

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