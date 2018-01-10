Посол КНДР назвал приоритетом восстановление отношений с Южной Кореей

Улучшение отношений с Южной Кореей выступает одним из приоритетов внешней политики КНДР в наступившем году. Об этом, как передает ТАСС, сообщил посол КНДР в России Ким Хён Чжун.

«Очень важной задачей является улучшение отношений между Севером и Югом и открытие нового переломного момента в борьбе за воссоединение», - сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что все проблемы в отношениях между двумя странами Корейского полуострова должны решаться только Пхеньяном и Сеулом, поскольку это «вопрос внутри одной нации».