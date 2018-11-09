Посол Австрии приглашен в МИД РФ по «шпионскому» поводу

Посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер вызван в министерство иностранных дел Российской Федерации после заявлений Вены о шпионаже австрийского офицера в пользу России. Об этом ТАСС сообщили на Смоленской площади.

Как стало известно в пятницу, 9 ноября, в Австрии задержан отставной полковник, которого подозревают в передаче России разведывательной информации. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что задержанный, предположительно, работал на Москву с начал 90-ых годов. Глава австрийского правительства потребовал от России объяснений на этот счёт.

На фоне шпионского скандала глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой ближайший визит в Москву, отмечает RT .