Посол: Авиасообщение между Египтом и РФ может быть восстановлено до конца 2018 года

Египет надеется на полное восстановление авиасообщения с Россией до конца года 2018 года. Об этом сообщил посол этой страны в РФ, передает РИА Новости.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН сообщила, что точных сроков открытия чартерных рейсов на египетские курорты пока неизвестны. По ее словам, российская инспекция для оценки работы принимающих аэропортов посетит Египет в течение ноября. После этого будет приниматься решение о полном восстановлении авиасообщения между странами.