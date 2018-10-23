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Посол: Авиасообщение между Египтом и РФ может быть восстановлено до конца 2018 года

23 Октября 2018 в 19:50
Посол: Авиасообщение между Египтом и РФ может быть восстановлено до конца 2018 года

Египет надеется на полное восстановление авиасообщения с Россией до конца года 2018 года. Об этом сообщил посол этой страны в РФ, передает РИА Новости.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН сообщила, что точных сроков открытия чартерных рейсов на египетские курорты пока неизвестны. По ее словам, российская инспекция для оценки работы принимающих аэропортов посетит Египет в течение ноября. После этого будет приниматься решение о полном восстановлении авиасообщения между странами.

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