Пособника террористов ликвидировали в Дагестане

Мужчина, причастный к преступлениям террористической направленности, ликвидирован в Хасавюртовском районе Дагестане в ходе контртеррористической операции, сообщает информационный центр НАК.

«На месте боестолкновения в окрестностях села Эндирей обнаружено оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства», - говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

Президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», член ОП Сергей Гончаров в эфире НСН рассказал, что спецслужбы ожидали активности боевиков 18 марта.