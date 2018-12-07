Пятница
07 декабря
USD 66.74
EUR 75.61
Горячие новости

Пособника террористов ликвидировали в Дагестане

7 Декабря 2018 в 21:54
Пособника террористов ликвидировали в Дагестане

Мужчина, причастный к преступлениям террористической направленности, ликвидирован в Хасавюртовском районе Дагестане в ходе контртеррористической операции, сообщает информационный центр НАК.

«На месте боестолкновения в окрестностях села Эндирей обнаружено оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства», - говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

Президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», член ОП Сергей Гончаров в эфире НСН рассказал, что спецслужбы ожидали активности боевиков 18 марта.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.