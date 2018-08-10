Пятница
10 августа
USD 66.29
EUR 76.83
Горячие новости

Посмертная маска Сталина ушла с молотка за 17 тысяч долларов в Великобритании

10 Августа 2018 в 15:25
Посмертная маска Сталина ушла с молотка за 17 тысяч долларов в Великобритании

Посмертная маска советского лидера Иосифа Сталина продана на аукционе в Великобритании за 13,5 тысяч фунтов стерлингов (около 17,3 тысячи долларов). Об этом сообщило издание Daily Express. Маску приобрел иностранный коллекционер антиквариата, его имя не называется, сообщает телеканал «360».

Проданная маска - одна из двенадцати, которые были изготовлены советским скульптором Матвеем Манизером после смерти Сталина. Вместе с маской также были проданы слепки его кистей. Прежний владелец слепков нашел артефакты после смерти своего дела, служившего моряком на торговых судах.

Представитель аукционного дома компании The Canterbury Auction Galleries Дэн Пондер заявил, что удивлен столь высокой активности участников торгов. По его словам, никто не ожидал, что этот лот будет продан за столько крупную сумму.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.