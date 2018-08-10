Посмертная маска Сталина ушла с молотка за 17 тысяч долларов в Великобритании

Посмертная маска советского лидера Иосифа Сталина продана на аукционе в Великобритании за 13,5 тысяч фунтов стерлингов (около 17,3 тысячи долларов). Об этом сообщило издание Daily Express. Маску приобрел иностранный коллекционер антиквариата, его имя не называется, сообщает телеканал «360».

Проданная маска - одна из двенадцати, которые были изготовлены советским скульптором Матвеем Манизером после смерти Сталина. Вместе с маской также были проданы слепки его кистей. Прежний владелец слепков нашел артефакты после смерти своего дела, служившего моряком на торговых судах.

Представитель аукционного дома компании The Canterbury Auction Galleries Дэн Пондер заявил, что удивлен столь высокой активности участников торгов. По его словам, никто не ожидал, что этот лот будет продан за столько крупную сумму.