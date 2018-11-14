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Последний сезон «Игры престолов» начнут показывать через полгода

14 Ноября 2018 в 00:16
Последний сезон «Игры престолов» начнут показывать через полгода

Показ финального сезона сериала «Игра престолов» начнётся в апреле 2019 года, сообщает RT со ссылкой на трейлер, размещённый на официальной странице проекта в Twitter.

«Последний сезон. Апрель 2019 года», — указывается в конце ролика.

Ранее НСН сообщала, что звезды сериала «Игра Престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли сыграли свадьбу. Венчание прошло в замке в Шотландии. На свадьбе присутствовали партнеры актеров по сериалу, в том числе Софи Тернер и Мейси Уильямс, сыгравшие сестер Джона Сноу, роль которого исполнил Харингтон.

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