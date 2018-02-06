«Последний богатырь» получил премию «Блокбастер»

Фильм «Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко был отмечен премией «Блокбастер» как самая кассовая картина 2017 года, передает ТАСС.

Фильм, вышедший на экраны 19 октября 2017 года, собрал в прокате 1,732 млрд рублей.

«Последний богатырь» - приключенческий фильм производства компании «Disney» в России и российской киностудии «Yellow, Black and White». В ролях снялись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Александр Семчев, Сергей Бурунов, Александр Кухаренко, Марина Калецкая.