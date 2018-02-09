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После взрыва в жилом доме Санкт-Петербурга СК возбудил уголовное дело

9 Февраля 2018 в 19:29
После взрыва в жилом доме Санкт-Петербурга СК возбудил уголовное дело

Следственный комитет России после взрыва газового баллона в жилом доме в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело. Как сообщает «Интерфакс», сотрудники ведомства проводят осмотр места происшествия и выясняют все обстоятельства ЧП.

Напомним, взрыв газового баллона  в строящемся жилом доме на Репищевой улице в северой столице произошёл сегодня днём. В результате инцидента пострадали трое рабочих. В службе технического надзора Санкт-Петербурга в свою очередь отметили, что ремонтные работы в здании проводились с многочисленными нарушениями.

 

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